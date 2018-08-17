Корантент Толиссо: «Победа на чемпионате мира многое изменит»

Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо уверен, что новый сезон сложится для него лучше прошлого. По его мнению, победа на чемпионате мира-2018 со сборной Франции изменила его.

— Победа на чемпионате мира сильно изменила меня, — цитирует L'Equipe Толиссо. — Мы были лучшей командой в мире, я был частью этой команды, сыграл несколько матчей и даже в финале. Конечно, что-то меняется. Когда я приехал в «Баварию» из «Лиона», никто меня не знал. Спустя год мне удалось стать чемпионом Германии и чемпионом мира, это обязательно изменит ситуацию.