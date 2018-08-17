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«Адмирал» проиграл немецкой команде в Чехии
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«Адмирал» проиграл немецкой команде в Чехии 

Primpress 4 часа назад
Фото: Primpress
В четверг, приморская хоккейная команда «Адмирал» проиграл в товарищеском матче немецкой команде «Айсбэрен» со счетом 2:3, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.
Как отметили в пресс-службе, первый период остался за немецкой командой. Они сумели забить два гола в ворота Никиты Серебрякова.
Однако гол не сломил игроков приморской команды, и они продолжили бороться у ворот немецкой команды. На последней минуте главный тренер Сергей Светлов вывел на лед шестого полевого игрока вместо вратаря и счет в матче сократился. Однако финальная сирена прозвучала, и матч закончился со счетом 3:2.
Следующую игру «моряки» проведут с братиславской командой «Слованом» в субботу.
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