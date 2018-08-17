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Билеты на товарищеский матч Россия — Чехия стоят от 500 рублей
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Билеты на товарищеский матч Россия — Чехия стоят от 500 рублей 

Чемпионат.com 23 минуты назад
Билеты на товарищеский матч между сборными России и Чехии, который состоится в Ростове-на-Дону, стоят от 500 до 900 рублей. Об этом сообщил официальный сайт билетного оператора.
Встреча состоится 10 сентября на стадионе «Ростов Арена», на котором проходили встречи чемпионата мира-2018. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
В последний раз команды встречались 1 июня 2016 года в Австрии в рамках подготовки к Чемпионату Европы. Тогда сборная России, ведя по ходу матча в счете благодаря быстрому голу Александра Кокорина, в итоге уступила 1:2.
Сборная России на прошедшем домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии пенальти. Сборная Чехии не участвовала в финальной стадии ЧМ-2018.
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