Сборная России победила в двух матчах на отборочных чемпионата мира по Overwatch

В Инчхоне (Южная Корея) завершились стартовые матчи отборочного этапа на чемпионат мира по Overwatch. Сборная Россия разгромила команду из Гонконга со счетом 4:0 и нанесла поражение Японии (3:1 по картам).

По итогам дня первое и второе места занимают Южная Корея и Россия. Финляндия закрепилась на третьей строчке. Японии, Тайваню и Гонконгу не удалось набрать очков. Для квалификации в основной этап необходимо занимать две первые позиции в группе.

18 августа сборная России встретится с Финляндией. По мнению аналитиков, этот матч станет во многом определяющим. Если финны проиграют лидерам, они потеряют шансы на выход из группы. Встреча начнется примерно в 9:30 по московскому времени. Трансляция на русском языка будет доступна здесь.