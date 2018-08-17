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Сборная России победила в двух матчах на отборочных чемпионата мира по Overwatch
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Сборная России победила в двух матчах на отборочных чемпионата мира по Overwatch 

Чемпионат.com 12 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В Инчхоне (Южная Корея) завершились стартовые матчи отборочного этапа на чемпионат мира по Overwatch. Сборная Россия разгромила команду из Гонконга со счетом 4:0 и нанесла поражение Японии (3:1 по картам).
По итогам дня первое и второе места занимают Южная Корея и Россия. Финляндия закрепилась на третьей строчке. Японии, Тайваню и Гонконгу не удалось набрать очков. Для квалификации в основной этап необходимо занимать две первые позиции в группе.
18 августа сборная России встретится с Финляндией. По мнению аналитиков, этот матч станет во многом определяющим. Если финны проиграют лидерам, они потеряют шансы на выход из группы. Встреча начнется примерно в 9:30 по московскому времени. Трансляция на русском языка будет доступна здесь.
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