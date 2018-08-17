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Стала известна стоимость билетов на матч Россия — Чехия, который пройдет в Ростове
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Стала известна стоимость билетов на матч Россия — Чехия, который пройдет в Ростове 

161.ru 12 часов назад
Фото: 161.ru
Матч пройдет 10 сентября на «Ростов Арене»
В Ростове началась продажа билетов на товарищеский матч сборной России по футболу, который пройдет на новом стадионе на левом берегу. Минимальная цена — 500 рублей.
«Ростов Арена» впервые примет игру нашей национальной команды. Соперником россиян станет сборная Чехии, которая не попала на чемпионат мира.
— Билеты можно приобрести в ТЦ «Золотой Вавилон», в ДК «Ростсельмаш», КСК «Экспресс» и других кассах билетного оператора, а также через интернет — сказано на сайте Kassir.ru.
Матч пройдет 10 сентября в 19:00. В последний раз команды встречались в 2016 году. Тогда сборная России уступила со счетом 1:2.
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