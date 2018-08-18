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В сборную Бразилии впервые за 100 лет вызван представитель другой страны
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В сборную Бразилии впервые за 100 лет вызван представитель другой страны 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил список футболистов, которые вызваны на сентябрьские товарищеские матчи национальной команды, сообщает "Советский спорт".
В списке специалиста оказался полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра.
По информации FourFourTweet, хавбек стал первым игроком за 100 лет, который имеет также другое гражданство, но при этом будет выступать за сборную Бразилии. Перейра является всего четвертым таким футболистом в истории.
До этого хавбек выступал за сборные Бельгии от 15 до 17 лет, после чего получил приглашение в сборную Бразилии до 20 и 23 лет.
Бразильская национальная команда 8 сентября сыграет против США, а 12 сентября встретится с Сальвадором.
Ранее сын Роналдиньо скрыл происхождение при отборе в «Крузейро».
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