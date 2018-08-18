В сборную Бразилии впервые за 100 лет вызван представитель другой страны

Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил список футболистов, которые вызваны на сентябрьские товарищеские матчи национальной команды, сообщает "Советский спорт"

По информации FourFourTweet, хавбек стал первым игроком за 100 лет, который имеет также другое гражданство, но при этом будет выступать за сборную Бразилии. Перейра является всего четвертым таким футболистом в истории.

До этого хавбек выступал за сборные Бельгии от 15 до 17 лет, после чего получил приглашение в сборную Бразилии до 20 и 23 лет.

Бразильская национальная команда 8 сентября сыграет против США, а 12 сентября встретится с Сальвадором.

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