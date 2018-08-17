Прогноз на матч Амьен — Монпелье: кто будет забивать голы

В одном из матчей второго тура Лиги 1 «Амьен» примет «Монпелье». Обе команды начали чемпионат с поражений и теперь рассчитывают порадовать своих фанатов положительным результатом.

Амьен

Исторический дебютный сезон в Лиге 1 «Амьен» провёл очень даже неплохо. «Единороги» заняли тринадцатое место, сумев заранее обезопасить себя от вылета. В новый чемпионат команда Кристофа Пелиссье входит с той же целью — продлить прописку в элитном дивизионе. В стартовом туре «Амьен» проиграл на выезде «Лиону» со счётом 0:2. Спустя неделю подопечные Пелиссье рассчитывают выступить лучше.

Монпелье

Шесть лет назад «Монпелье» смог выиграть чемпионат Франции. Много воды утекло с тех пор. В прошлом сезоне «паладинам» пришлось даже сражаться за выживание. В конечном итоге команда Мишеля Тер-Закаряна опередила «Лорьян», который участвовал в стыковых матчах, всего лишь на три зачётных балла. В новом сезоне «Монпелье» планирует избежать борьбы за место под солнцем. Правда, новый чемпионат «паладины» начали неудачно, проиграв дома скромному «Дижону» с результатом 1:2.

Статистика личных встреч

"Амьен" — «Монпелье»: +0=2-0. Разница мячей: 2-2.

Обе встречи «Амьена» и «Монпелье» в чемпионате Франции завершились миром.

Интересные факты

— Оба матча между «Амьеном» и «Монпелье» в прошлом сезоне завершились со счётом 1:1.

— В 4 последних матчах «Амьена» в Лиге 1 хотя бы одна из команд забивала 2 гола.

— В 4 последних домашних матчах чемпионата «Амьен» забивал своим соперникам как минимум два гола.

— «Амьен» не проигрывал в 5 последних домашних матчах Лиги 1 (3 победы, 2 ничьи).

— В 9 последних гостевых матчах чемпионата «Монпелье» проиграл лишь раз (3 победы, 5 ничьих).

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

В будущем матче крайне сложно определить фаворита. Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Монпелье», хотя «Амьен» в родных стенах обычно чувствует себя довольно уверенно. Ждём голов со стороны обеих команд. Наша ставка: «Обе забьют» с коэффициентом 2.17.