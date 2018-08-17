Ещё
Прогноз на матч Амьен — Монпелье: кто будет забивать голы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прогноз на матч Амьен — Монпелье: кто будет забивать голы 

Евро-футбол.Ру 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В одном из матчей второго тура Лиги 1 «Амьен» примет «Монпелье». Обе команды начали чемпионат с поражений и теперь рассчитывают порадовать своих фанатов положительным результатом.
Амьен
Исторический дебютный сезон в Лиге 1 «Амьен» провёл очень даже неплохо. «Единороги» заняли тринадцатое место, сумев заранее обезопасить себя от вылета. В новый чемпионат команда Кристофа Пелиссье входит с той же целью — продлить прописку в элитном дивизионе. В стартовом туре «Амьен» проиграл на выезде «Лиону» со счётом 0:2. Спустя неделю подопечные Пелиссье рассчитывают выступить лучше.
Монпелье
Шесть лет назад «Монпелье» смог выиграть чемпионат Франции. Много воды утекло с тех пор. В прошлом сезоне «паладинам» пришлось даже сражаться за выживание. В конечном итоге команда Мишеля Тер-Закаряна опередила «Лорьян», который участвовал в стыковых матчах, всего лишь на три зачётных балла. В новом сезоне «Монпелье» планирует избежать борьбы за место под солнцем. Правда, новый чемпионат «паладины» начали неудачно, проиграв дома скромному «Дижону» с результатом 1:2.
Статистика личных встреч
"Амьен" — «Монпелье»: +0=2-0. Разница мячей: 2-2.
Обе встречи «Амьена» и «Монпелье» в чемпионате Франции завершились миром.
Интересные факты
— Оба матча между «Амьеном» и «Монпелье» в прошлом сезоне завершились со счётом 1:1.
— В 4 последних матчах «Амьена» в Лиге 1 хотя бы одна из команд забивала 2 гола.
— В 4 последних домашних матчах чемпионата «Амьен» забивал своим соперникам как минимум два гола.
— «Амьен» не проигрывал в 5 последних домашних матчах Лиги 1 (3 победы, 2 ничьи).
— В 9 последних гостевых матчах чемпионата «Монпелье» проиграл лишь раз (3 победы, 5 ничьих).
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
В будущем матче крайне сложно определить фаворита. Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Монпелье», хотя «Амьен» в родных стенах обычно чувствует себя довольно уверенно. Ждём голов со стороны обеих команд. Наша ставка: «Обе забьют» с коэффициентом 2.17.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Прогноз на матч Кан - Ницца: сколько голов забьют команды Муса отметился дебютным голом в составе "Аль-Насра" Григорян возглавил женский ЦСКА
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билеты на бой Нурмагомедова с Макгрегором купили за минуты2
Месси поразил фантастическим ударом
Дзюба поставил Лукашенко на место97
«Россия — оккупант»: грузинских борцов накажут за флаг РФ14
Рекорды Медведевой и Загитовой аннулированы23
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
06:05
Дзюба поставил Лукашенко на место
Футбол
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
01:11
Грузинские борцы оправдались за футболки с флагом РФ
Летние виды спорта В мире
01:06
Скончалась прославленная российская гимнастка
Летние виды спорта
02:38
Сборная России совершила рекордный прорыв
Футбол Гандбол
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение