Российские футболисты заняли пятое место на чемпионате мира INAS

Сборная России обыграла команду Японии и заняла пятое место на чемпионате мира INAS (для спортсменов с интеллектуальными нарушениями) по футболу, который проходит в Швеции.

Основное время матча завершилось вничью — 0:0, в дополнительное время команды забили друг другу по голу (у россиян отличился Андрей Алексеев ), после чего соперники выясняли сильнейшего в серии пенальти, в которой лучше себя проявила сборная России — 4:2.

Завтра состоятся матч за 3-е место и финал чемпионата. За бронзу поспорят Франция и Польша, а за золото — Саудовская Аравия и Аргентина.