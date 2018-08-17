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Российские футболисты заняли пятое место на чемпионате мира INAS
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Российские футболисты заняли пятое место на чемпионате мира INAS 

SPORT24.ru 6 часов назад
Сборная России обыграла команду Японии и заняла пятое место на чемпионате мира INAS (для спортсменов с интеллектуальными нарушениями) по футболу, который проходит в Швеции.
Основное время матча завершилось вничью — 0:0, в дополнительное время команды забили друг другу по голу (у россиян отличился Андрей Алексеев), после чего соперники выясняли сильнейшего в серии пенальти, в которой лучше себя проявила сборная России — 4:2.
Завтра состоятся матч за 3-е место и финал чемпионата. За бронзу поспорят Франция и Польша, а за золото — Саудовская Аравия и Аргентина.
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