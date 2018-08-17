«Реймс» обыграл «Лион» во втором туре чемпионата Франции

«Реймс» на своем поле обыграл «Лион» со счетом 1:0. Единственный гол на 32-й минуте забил нападающий Пабло Чаваррия.

«Реймс», в прошлом году игравший во втором дивизионе чемпионата Франции, одержал вторую победу в лиге 1.