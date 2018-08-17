«Шальке» стартовал с победы в Кубке Германии

«Шальке» на выезде обыграл «Швайнфюрт» со счетом 2:0.

Счет в матче открыл полузащитник Набиль Бенталеб, реализовавший пенальти. Второй мяч на счету нападающего « Швайнфюрта» Адама Джабири, который поразил свои ворота.