Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)