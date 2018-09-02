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18-е Азиатские игры — Баскетбол /мужчины/: Китай завоевал «золото»
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18-е Азиатские игры — Баскетбол /мужчины/: Китай завоевал «золото» 

ИА Синьхуа + ещё 59 2 сентября 2018
Фото: ИА Синьхуа
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)
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