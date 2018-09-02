18-е Азиатские игры — Баскетбол /мужчины/: Китай завоевал «золото»

Джакарта, 1 сентября / Синьхуа / — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/ Хуан Цзунчжи

Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Джакарта, 1 сентября /Синьхуа/ — Сборная Китая сегодня обыграла сборную Ирана со счетом 84:72 и заняла первое место в соревнованиях по баскетболу в рамках 18-х Азиатских игр. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)