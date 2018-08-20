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Хулен Лопетеги: «Реалу» есть куда прибавлять, но мы довольны"
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Хулен Лопетеги: «Реалу» есть куда прибавлять, но мы довольны" 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги после матча 1-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (2:0) отметил, что его удовлетворило качество игры команды. В то же время, по его словам, футболистам еще есть куда пибавлять.
— Мы доминировали в матче с хорошей командой, — приводит слова Лопетеги Football Espana. — Практически ничего не дали создать «Хетафе», а сами забили два мяча. Нам есть куда прибавлять, но мы довольны. Качество игры меня удовлетворило.
Хочу выжать максимум из команды. Только так можно выиграть чемпионат. Все зависит от нас, этот состав должен стать великолепной командой.
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