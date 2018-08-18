Максименко отыграл насухо четвертый матч подряд в чемпионатах России с момента дебюта

До него в российских первенствах такого удачного дебюта добивались немногие стражи ворот. В 1992 году с четырех «сухих» матчей начал нынешний тренер сборной России Станислав Черчесов , а в 2004 году его результат повторил вратарь «Амкара» Алексей Степанов . А рекордсменом является вратарь нижегородского «Локомотива» Валерий Шанталосов , который в первом российском чемпионате отыграл насухо первые ПЯТЬ матчей. Вся эта тройка вратарей отыграла матчи без замен и удалений.

Четыре матча с момента дебюта оставался «сухим» Андрей Чичкин из «Ротора», но дебютировал он, выйдя на замену еще в первом тайме.

Динамовец Андрей Сметанин пропустил первый мяч в российских первенствах в 7-м матче, но из шести первых «сухих» игр в двух матчах Сметанина заменяли.

ПЕРВЫЕ ПРОПУЩЕННЫЕ МЯЧИ ВРАТАРЕЙ-ДЕБЮТАНТОВ В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ

Вратарь

Клуб, где дебютировал

Сезон

1-й гол,

1-й гол, мин.

1. Андрей СМЕТАНИН*

Динамо

2. Валерий ШАНТАЛОСОВ

Зенит

2012/13 4. Андрей ЧИЧКИН

Ротор

5. Алексей СТЕПАНОВ

Амкар

6. Станислав ЧЕРЧЕСОВ*

Спартак

Спартак

10. Андрей ВИКТОРОВИЧ

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* Сметанин и Черчесов играли еще в чемпионатах СССР. И там свои первые мячи они пропускали, соответственно, на 108-й минуте (2-я игра) и 167-й (6-я).

Черчесов в первых четырех матчах чемпионата СССР выходил на замену в конце матчей и оставался «сухим». И лишь пятую игру он отыграл полностью без пропущенных мячей.