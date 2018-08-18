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Максименко отыграл насухо четвертый матч подряд в чемпионатах России с момента дебюта
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Максименко отыграл насухо четвертый матч подряд в чемпионатах России с момента дебюта 

Советский спорт 4 часа назад
До него в российских первенствах такого удачного дебюта добивались немногие стражи ворот. В 1992 году с четырех «сухих» матчей начал нынешний тренер сборной России Станислав Черчесов, а в 2004 году его результат повторил вратарь «Амкара» Алексей Степанов. А рекордсменом является вратарь нижегородского «Локомотива» Валерий Шанталосов, который в первом российском чемпионате отыграл насухо первые ПЯТЬ матчей. Вся эта тройка вратарей отыграла матчи без замен и удалений.
Четыре матча с момента дебюта оставался «сухим» Андрей Чичкин из «Ротора», но дебютировал он, выйдя на замену еще в первом тайме.
Динамовец Андрей Сметанин пропустил первый мяч в российских первенствах в 7-м матче, но из шести первых «сухих» игр в двух матчах Сметанина заменяли.
ПЕРВЫЕ ПРОПУЩЕННЫЕ МЯЧИ ВРАТАРЕЙ-ДЕБЮТАНТОВ В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ
Вратарь
Клуб, где дебютировал
Сезон
1-й гол,
1-й гол, мин.
1. Андрей СМЕТАНИН*
Динамо
2. Валерий ШАНТАЛОСОВ
Локомотив НН  3. Егор БАБУРИН
Зенит
2012/13  4. Андрей ЧИЧКИН
Ротор
5. Алексей СТЕПАНОВ
Амкар
6. Станислав ЧЕРЧЕСОВ*
Спартак
7. Александр МАКСИМЕНКО
Спартак
2018/19  8. Андрей ЛУНЕВ
2016/17  9. Евгений КРЮКОВ
Ростсельмаш
10. Андрей ВИКТОРОВИЧ
+ — серии продолжаются
* Сметанин и Черчесов играли еще в чемпионатах СССР. И там свои первые мячи они пропускали, соответственно, на 108-й минуте (2-я игра) и 167-й (6-я).
Черчесов в первых четырех матчах чемпионата СССР выходил на замену в конце матчей и оставался «сухим». И лишь пятую игру он отыграл полностью без пропущенных мячей.
Занятен результат голкипера «Зенита» Егора Бабурина, который не пропускает в ШЕСТИ встречах, три из них он сыграл полностью.
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