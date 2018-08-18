«Монако» и «Лиль» завершили матч без забитых мячей, Фалькао не реализовал пенальти

В матче второго тура чемпионата Франции «Монако» на своем поле сыграл вничью с «Лиллем» — 0:0.

За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.

Стоит отметить, нападающий хозяев поля Радамель Фалькао на 69-й минуте не реализовал пенальти, послав мяч с точки в нижний угол, где его парировал голкипер.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин участие в матче не принимал, так как продолжает восстановление после травмы голеностопа.

В активе обеих команд по три очка. В следующем туре «Монако» 26 августа на выезде сыграет с «Бордо», а «Лилль» в этот же день примет «Генгам».