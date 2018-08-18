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Андорра не проиграла ОАЭ и сыграла третий матч на ноль подряд
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Андорра не проиграла ОАЭ и сыграла третий матч на ноль подряд
Спорт-Экспресс
3 часа назад
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Сборные Андорры и ОАЭ сыграли вничью в товарищеском матче — 0:0. Для андоррцев это третья игра на ноль подряд (1:0 с Лихтенштейном, 0:0 с Кабо-Верде).
Товарищеский матч
Андорра — ОАЭ — 0:0
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