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Андорра не проиграла ОАЭ и сыграла третий матч на ноль подряд
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Андорра не проиграла ОАЭ и сыграла третий матч на ноль подряд 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Сборные Андорры и ОАЭ сыграли вничью в товарищеском матче — 0:0. Для андоррцев это третья игра на ноль подряд (1:0 с Лихтенштейном, 0:0 с Кабо-Верде).
Товарищеский матч
Андорра — ОАЭ — 0:0
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