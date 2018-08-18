Андорра не проиграла ОАЭ и сыграла третий матч на ноль подряд

Сборные Андорры и ОАЭ сыграли вничью в товарищеском матче — 0:0. Для андоррцев это третья игра на ноль подряд (1:0 с Лихтенштейном, 0:0 с Кабо-Верде). Товарищеский матч Андорра — ОАЭ — 0:0