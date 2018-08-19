Сборная России пошутила над рассечением Чернова

Сборная России в официальном Инстаграме пошутила над частыми травмами головы защитника ЦСКА Никиты Чернова . Игрок получил рассечение головы в матче 4-го тура чемпионата России против «Арсенала» (3:0).

"Годы идут, все меняется, но что-то остается неизменным. Например, защитник молодежной сборной России Никита Чернов все так же играет, не жалея головы! Береги себя!", — говорится в сообщении сборной.

Годы идут, всё меняется, но что-то остаётся неизменным. Например, защитник молодёжной сборной России Никита Чернов всё так же играет, не жалея головы🤕 ⠀ @chirik91, береги себя!✊ ⠀ #СборнаяРоссии #U21 #Чернов #ВместеМыКоманда

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 19 Авг 2018 в 2:49 PDT