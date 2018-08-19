Баскетболисты из Тольятти в составе сборной России стали чемпионами Европы

Юные российские спортсмены (до 16 лет) одержали победу во всех 8 проведённых матчах и стали чемпионами первенства Европы по баскетболу в дивизионе В.

Соревнования среди юношей до 16 лет проводились с 9 по 18 августа в боснийском Сараево. Серию побед россияне начали с матча со сборной Македонии — 75:69, затем была Словакия (106:46), Дания (92:81), Норвегия (111:30), Бельгия (84:71), Великобритания (78:70), Чехия (78:65) и наконец хозяева турнира — команда Боснии и Герцеговины, которую наши спортсмены одолели со счетом 83:77. Таким образом, юношеская сборная России по баскетболу вернулась в дивизион А, куда попадают только три лучшие команды.

Отметим, что в составе национальной команды чемпионами стали представители тольяттинской СДЮСШОР № 2 «Красные Крылья»: защитник Данила Донсков и тренер Александр Гусев

Фото: страница Александра Гусева во «ВКонтакте»