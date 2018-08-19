«Альфа-09» — бронзовый призёр женского чемпионата России по пляжному футболу

Калининградский клуб «Альфа-09» в матче за третье место по итогам женского чемпионата России по пляжному футболу в Москве уверенно переиграл брянский «Драйв 32». По два гола в составе победительниц забили Мария Задорожная и Анастасия Коломиец

Команда из Калининграда в третий раз в своей истории принимала участие в женском чемпионате России и во второй раз кряду завоевала бронзовые награды. В финале за титул поспорят «Звезда» и «Нева» из Санкт-Петербурга.

В турнире выступали шесть команд из четырёх городов России. Летом 2018 года была создана женская сборная России по пляжному футболу, которая на своём дебютном туре завоевала Кубок Европы.

Пляжный футбол. Женщины. Чемпионат России. Москва Матч за 3-е место «Альфа-09» (Калининград) — «Драйв 32» (Брянск) — 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)