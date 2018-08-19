Российские баскетболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы с первого места

Женская сборная России по баскетболу пробилась в плей-офф молодежного чемпионата Европы для игроков не старше 16 лет, который проходит в литовском Каунасе. В заключительном поединке группового этапа россиянки одержали победу над командой Дании.

Российские баскетболистки обыграли датчанок со счетом 72:58. Накануне также были добыты победы над Германией (51:43) и Литвой (66:49). Стопроцентный результат группы «D» позволил сборной России занять первое место и пробиться в плей-офф турнира.

Соперник российской сборной определится позже.