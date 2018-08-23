Лига Европы. Букмекеры оценили шансы «Уфы» в матче с «Рейнджерс» в Глазго

Букмекеры назвали фаворита первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Рейнджерс» (Шотландия) — «Уфа» (Россия). Начало встречи 23 августа 2018 года запланировано на 21:45 по московскому времени.

Букмекеры предлагают поставить на победу «Рейнджерс» за 1.55. Шансы «Уфы» на победу оценены коэффициентом 6.75. Поставить на ничью можно за 3.60.

Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.45, а на ТМ 2,5 гола — за 1.50.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.55. Победа «Рейнджерс» всухую оценивается в 2.10.

Победа «Рейнджерс» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.45. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев (5.00).

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