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Де Хеа пропустил десять мячей в официальных матчах начиная с ЧМ-2018
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Де Хеа пропустил десять мячей в официальных матчах начиная с ЧМ-2018 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Soccer News
Голкипер английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид де Хеа пропустил десять мячей в официальных матчах начиная с чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Как сообщает OptaJoe, обладатель «Золотой перчатки» в сезоне-2017/18 АПЛ, начиная с чемпионата мира по футболу пропустил десять голов в шести официальных матчах, после 14 ударов по своим воротам.
В составе сборной Испании на ЧМ-2018 Де Хеа пропустил пять мячей, и ещё пять — в первых двух стартовых турах АПЛ.
таким образом 27-летний голкипер отбивает 28,5% ударов.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» во втором туре АПЛ.
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