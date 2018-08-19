Де Хеа пропустил десять мячей в официальных матчах начиная с ЧМ-2018

Голкипер английского « Манчестер Юнайтед » и сборной Испании Давид де Хеа пропустил десять мячей в официальных матчах начиная с чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Как сообщает OptaJoe, обладатель «Золотой перчатки» в сезоне-2017/18 АПЛ, начиная с чемпионата мира по футболу пропустил десять голов в шести официальных матчах, после 14 ударов по своим воротам.

В составе сборной Испании на ЧМ-2018 Де Хеа пропустил пять мячей, и ещё пять — в первых двух стартовых турах АПЛ.

таким образом 27-летний голкипер отбивает 28,5% ударов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» во втором туре АПЛ.