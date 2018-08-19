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Российские гандболистки выиграли чемпионат мира среди девушек не старше 18 лет
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Российские гандболистки выиграли чемпионат мира среди девушек не старше 18 лет 

ТАСС 4 часа назад
ТАСС, 19 августа. Сборная России по гандболу стала победителем чемпионата мира среди девушек не старше 18 лет. Соревнования проходили в Польше.
В финальном матче россиянки одержали победу над командой Венгрии со счетом 29:27. Ранее в игре за третье место сборная Южной Кореи оказалась сильнее команды Швеции — 34:27.
Россиянки стали победительницами турнира второй раз подряд и третий в истории. Соревнования проводятся с 2006 года. В 2016 году сборная России в финале обыграла команду Дании (30:22), в 2008-м — сборную Сербии (27:22). В 2012 году российские гандболистки в финале уступили датчанкам (26:27).
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