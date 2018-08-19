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Российские гандболистки завоевали золото чемпионата мира
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Российские гандболистки завоевали золото чемпионата мира 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: www.vesti.ru
Женская сборная России по гандболу завоевала золотые медали молодежного чемпионата мира для спортсменок не старше 18 лет, который проходил в польском Кельце. В финальном поединке россиянки одержали победу со счетом 29:27 над соперницами из Венгрии.
Данный титул чемпиона мира стал для России вторым кряду и третьим в общей сложности. Соревнование проводится раз в два года. В 2016 году российские гандболистки данной возрастной категории оказались сильнее датчанок (30:22), в 2008 — сербок (27:22).
Также отметим, что третье место на текущем чемпионате мира завоевала сборная Южной Кореи, которая в борьбе за бронзу победила Швецию (34:27).
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