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Федерация: российские девушки в финале ЧМ по гандболу показали олимпийское спокойствие
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Федерация: российские девушки в финале ЧМ по гандболу показали олимпийское спокойствие 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по гандболу показала олимпийское спокойствие в финале чемпионата мира среди девушек не старше 18 лет. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.
В воскресенье россиянки обыграли команду Венгрии со счетом 29:27 и стали победительницами мирового первенства, которое прошло в Польше.
"Я уже несколько раз высказывался о команде, о микроклимате в ней, о взаимной поддержке, о том, что мы впервые поставили во главу сборной женщину, Любовь Петровну Сидорычеву, она создала удивительную команду, — сказал Шишкарев. — Сегодня замечательная победа, потому что мы вступаем в годовщину успеха на Олимпиаде-2016. Я желаю девчонкам успеха, может, кто-то из них и в Токио поедет, а через шесть лет они точно составят костяк олимпийской сборной. Девочки показали интеллект, прекрасную бросковую подготовку, показали вариативность тактических действий против разных соперников".
"Они показали олимпийское спокойствие в финале, несвойственную для этого возраста зрелость. Я бы хотел пожелать этому поколению избежать травм, чтобы мы могли надеяться на этих замечательных девчонок. Эта сборная настолько же симпатична, как и золотая команда Рио-де-Жанейро", — добавил Шишкарев.
Россиянки стали победительницами чемпионата мира второй раз подряд.
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