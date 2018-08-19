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«Мольде» проиграл предпоследней команде чемпионата Норвегии перед встречей с «Зенитом»
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«Мольде» проиграл предпоследней команде чемпионата Норвегии перед встречей с «Зенитом» 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Соперник "Зенита" по финальному раунду квалификации Лиги Европы «Мольде» проиграл «Стабеку» в 19-м туре чемпионата Норвегии.
Перед этим уик-эндом «Стабек» располагался на предпоследней строчке таблицы, однако сумел забить сразу три гола в ворота более именитого соперника. «Мольде» ответил лишь голом престижа, который на свой счёт записал Эйрик Хэстад.
Напомним, серебряный призёр прошлого чемпионата Норвегии встретится с «Зенитом» 23 августа в Санкт-Петербурге. Ответная игра пройдёт в Норвегии ровно через неделю.
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