Сигурдарссон возглавил гонку бомбардиров премьер-лиги

Форвард «Ростова» Бьорн Сигурдарссон вышел на первое место в гонке бомбардиров премьер-лиги.

В матче четвертого тура с «Енисеем» на «Ростов Арене» 27-летний исландец сделал дубль в первом тайме и стал первым игроком чемпионата, забившим три гола.

Напомним, свой первый гол Сигурдарссон забил в стартовом матче с «Ахматом» (1:0), который также прошел в Ростове-на-Дону.

Сигурдарссон перешел в «Ростов» в январе 2018 года из «Мольде». В весенней части минувшего сезона на его счету один гол и две результативные передачи в шести матчах премьер-лиги.

Добавим, что по два гола в чемпионате забили сразу десять игроков.