Ещё
Сигурдарссон возглавил гонку бомбардиров премьер-лиги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сигурдарссон возглавил гонку бомбардиров премьер-лиги 

Советский спорт 2 часа назад
Форвард «Ростова» Бьорн Сигурдарссон вышел на первое место в гонке бомбардиров премьер-лиги.
В матче четвертого тура с «Енисеем» на «Ростов Арене» 27-летний исландец сделал дубль в первом тайме и стал первым игроком чемпионата, забившим три гола.
Напомним, свой первый гол Сигурдарссон забил в стартовом матче с «Ахматом» (1:0), который также прошел в Ростове-на-Дону.
Сигурдарссон перешел в «Ростов» в январе 2018 года из «Мольде». В весенней части минувшего сезона на его счету один гол и две результативные передачи в шести матчах премьер-лиги.
Добавим, что по два гола в чемпионате забили сразу десять игроков.
Советский спорт: последние новости
Муса забил в дебютном матче за «Аль-Наср» (видео) «Монако» и «Лиль» завершили матч без забитых мячей, Фалькао не реализовал пенальти Григорян будет тренировать женскую команду ЦСКА
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чехол от AirPods действительно взрывается. Подробности от беларуса
Названа главная проблема Смолова1
«А зад**ца певицы не мешала?»: жесткий ответ украинцу183
На глазах Кадырова: американец послал Емельяненко в больницу48
Дзюба поставил Лукашенко на место111
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
00:48
«Так я зарабатываю на хлеб»: Емельяненко отправили в больницу
MMA Статьи
03:12
Российская фигуристка обескуражила интимными фото
Фигурное катание
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение