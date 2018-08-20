Сергей Шишкарев: Сборная U18 настолько же симпатична, как и золотая команда Рио-де-Жанейро

Сборная России по гандболу показала олимпийское спокойствие в финале чемпионата мира среди девушек не старше 18 лет, считает президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев . 19 августа россиянки обыграли команду Венгрии со счетом 29:27 и стали победительницами мирового первенства, которое прошло в Польше.

"Я уже несколько раз высказывался о команде, о микроклимате в ней, о взаимной поддержке, о том, что мы впервые поставили во главу сборной женщину, Любовь Петровну Сидорычеву, она создала удивительную команду, — сказал Шишкарев. — Сегодня замечательная победа, потому что мы вступаем в годовщину успеха на Олимпиаде-2016. Я желаю девчонкам успеха, может, кто-то из них и в Токио поедет, а через шесть лет они точно составят костяк олимпийской сборной. Девочки показали интеллект, прекрасную бросковую подготовку, показали вариативность тактических действий против разных соперников".

"Они показали олимпийское спокойствие в финале, несвойственную для этого возраста зрелость. Я бы хотел пожелать этому поколению избежать травм, чтобы мы могли надеяться на этих замечательных девчонок. Эта сборная настолько же симпатична, как и золотая команда Рио-де-Жанейро", — добавил Шишкарев.

Россиянки стали победительницами чемпионата мира второй раз подряд.