БАТЭ проиграл ПСВ в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте, мяч забил Яссе Туоминен. Голландская команда смогла сравнять на 35-й минуте, когда ворота соперников поразил Гастон Перейро, точно реализовав пенальти. На 61-й минуте в составе голландского клуба отличился Ирвинг Лосано. В самом конце матча стараниями Александра Глеба БАТЭ снова сравнивает, но ненадолго. Точку в матче ставит Донуэлл Мален, забивая третий гол ПСВ в этом матче.

Ответный матч между командами состоится в Эйндховене 29 августа.

Ранее ПАОК и «Бенфика» разошлись миром первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Плей-офф. Первый матч БАТЭ (Борисов, Белоруссия) — ПСВ (Эйндховен, Голландия) — 2:3 Голы: 1:0 — Туоминен, 9; 1:1 — Перейро (пенальти), 35; 1:2 — Лосано, 61; 2:2 — Глеб, 88; 2:3 — Мален, 89.