Ещё
БАТЭ проиграл ПСВ в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

БАТЭ проиграл ПСВ в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте, мяч забил Яссе Туоминен. Голландская команда смогла сравнять на 35-й минуте, когда ворота соперников поразил Гастон Перейро, точно реализовав пенальти. На 61-й минуте в составе голландского клуба отличился Ирвинг Лосано. В самом конце матча стараниями Александра Глеба БАТЭ снова сравнивает, но ненадолго. Точку в матче ставит Донуэлл Мален, забивая третий гол ПСВ в этом матче.
Ответный матч между командами состоится в Эйндховене 29 августа.
Ранее ПАОК и «Бенфика» разошлись миром первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. Плей-офф. Первый матч БАТЭ (Борисов, Белоруссия) — ПСВ (Эйндховен, Голландия) — 2:3 Голы: 1:0 — Туоминен, 9; 1:1 — Перейро (пенальти), 35; 1:2 — Лосано, 61; 2:2 — Глеб, 88; 2:3 — Мален, 89.
Газета.Ru: последние новости
Главные события квалификации Лиги Европы В. Игнатьев: Крыховяк — весёлый и жизнерадостный, а Идову не так часто общается «Ростов» расторг контракт с Сапетой по соглашению сторон
Комментарии  Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый тренер «бросил» Медведеву перед чемпионатом50
Российские спортсмены перебегают в другие страны126
«Зачем ты нас предала?» Чего боится Медведева12
В Европе положили глаз на 18-летнего россиянина27
«Дзюба увёл у меня Сашу»4
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
02:48
В Европе положили глаз на 18-летнего россиянина
Футбол
00:48
«Так я зарабатываю на хлеб»: Емельяненко отправили в больницу
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение