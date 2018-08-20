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Сборная России поздравила Жиркова с 35-летием
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Сборная России поздравила Жиркова с 35-летием 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сборная России в Твиттере поздравила с днем рождения бывшего защитника национальной команды Юрия Жиркова. Сегодня, 20 августа, игроку "Зенита" исполняется 35 лет.
Жирков выступал за сборную России с 2005 по 2018 год. За это время он принял участие в 87 матчах, забив 2 мяча. В составе национальной команды он играл на чемпионатах Европы 2008 и 2012 годов, а также на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов.
Поздравляем Юрия Жиркова с днем рождения! Счастья, здоровья, успехов! 🎂 pic.twitter.com/nb4bsK9a06
— Сборная России (@TeamRussia) 20 августа 2018 г.
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