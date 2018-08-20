«Нижний Новгород» планирует сыграть на построенной к ЧМ арене матч ФНЛ со «Спартаком-2»

МОСКВА, 20 августа. / ТАСС /. «Нижний Новгород» планирует сыграть на одноименном стадионе, построенном к чемпионату мира 2018 года, матч 10-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со «Спартаком-2», несмотря на то, что три дня спустя там пройдет игра отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года среди молодежи между командами России и Сербии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Нижнего Новгорода».

Стадион «Нижний Новгород» был открыт в апреле этого года к чемпионату мира. На этом турнире на арене прошли матчи группового этапа Швеция — Южная Корея (1:0), Аргентина — Хорватия (0:3), Англия — Панама (6:1) и Швейцария — Коста-Рика (2:2), а также игры 1/8 финала Хорватия — Дания (1:1, 3:2 — пен.) и 1/4 финала Франция — Уругвай (2:0). После старта чемпионата ФНЛ арена приняла три матча с участием одноименного клуба. Матч «Нижний Новгород» — «Спартак-2» запланирован 8 сентября.

"Официально о месте проведения игры будет объявлено за неделю до матча. Клуб планирует сыграть со «Спартаком-2» на своем стадионе", — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе РФС сообщили ТАСС, что причин по запросу о переносе матча ФНЛ нет, учитывая паузу в три дня. Сборная России занимает второе место в седьмой отборочной группе, отставая от лидеров, сербов, на два очка. Девять команд, победителей групп, выходят напрямую в финальную стадию турнира, который пройдет в Италии и Сан-Марино. Четыре лучшие вторые команды из групп сыграют между собой в стыковых матчах.