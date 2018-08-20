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Самба Соу: Кричал от радости, когда французы стали чемпионами мира
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Самба Соу: Кричал от радости, когда французы стали чемпионами мира 

Советский спорт 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
— В какой момент стоял выбор: играть за сборную Мали или пробиваться в команду Франции? — Я только в 2011 году получил гражданство Франции, так что и выбора особого у меня не было. Вообще, защищать честь Мали, сыграть за свою национальную сборную — мечта детства. Поэтому выбор передо мной никогда не стоял.
— Но вы же за французов болели на чемпионате мира? — О, я кричал от радости, когда они стали чемпионами! Да, я малиец, но одновременно чувствую себя и французом тоже, — приводит слова Соу "Евро-Футбол". — И горд за сборную Франции: они были достойны победы на Кубке мира в России.
— С кем-то успели поиграть из этой сборной? — Мы из одной школы с Рафаэлем Вараном, но он на несколько лет моложе, поэтому большим другом его не назову.
Напомним, в финале ЧМ-2018 французы переиграли команды Хорватии со счетом 4:2.
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