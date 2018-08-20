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Гандболистка «Кубани» Екатерина Левчина стала чемпионкой мира
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Гандболистка «Кубани» Екатерина Левчина стала чемпионкой мира 

Новая Кубань 4 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 августа — Новая Кубань. Сборная России по гандболу в третий раз стала чемпионом мира среди женских команд для игроков не старше 18 лет. Золотую медаль в составе российской команды завоевала гандболистка «Кубани» Екатерина Левчина. Девушка приняла участие во всех 9 играх российской сборной на турнире, трижды Екатерину называли лучшим игроком матча. На счету Левчиной 32 заброшенных гола — это третий результат в сборной.
— Эмоции перехлестывают, все таки чемпионом мира я стала в первый раз. Нам повезло, что игры шли по нарастающей, мы смогли почувствовать площадку, разыграться. Очень хотели выиграть. А окончательно поверили в свои силы после победы над Норвегией. В финале играли уже на пределе сил и эмоций после восьми побед подряд. И спасибо нашим тренерам, которые подобрали нужные слова, придали нам уверенности и помогли победить, — рассказала гандболиста о своих впечатлениях.
Сборная России на ЧМ не проиграла ни одного матча. В 1/8 финала наши девушки разгромили Тунис (36:16), в 1/4 финала переиграли Данию (29:25), в полуфинале оказались сильнее Швеции (29:23). В финале россиянки в равной борьбе одержали победу над сборной Венгрии (29:27).
Как рассказали в пресс-службе ГК «Кубань», Екатерина Левчина — пятая гандболистка в истории клуба, завоевавшая титул чемпионки мира среди команд для игроков не старше 18 лет. Два года назад в Словакии чемпионками мира стали Александра Давиденко, Лада Самойленко, Антонина Скоробогатченко и Мария Дудина.
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