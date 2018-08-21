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Создан видеопортал для тренеров сборных
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Создан видеопортал для тренеров сборных 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
В учебно-тренировочном центре «Новогорск» состоялось совещание штаба сборных команд и тренерского состава всех сборных России — юниорских (U16, U17, U18), молодежной (U20), олимпийской, национальной, женской молодежной (U18) и женской национальной, сообщает пресс-лужба ФХР.
"На совещании был представлен специально разработанный видеопортал для тренеров и игроков сборных команд. В портале есть вся информация по тактике, ледовым и физическим упражнениям, питанию, видео урокам Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина». Он будет оперативно пополняться новыми упражнениями, видеонарезками с матчей и тренировок, данными по физическому состоянию игроков и другой информацией, с помощью которой тренеры сборных смогут следить за развитием хоккеистов. Каждый игрок системы сборных будет подключен к порталу, через который будет получать все необходимые рекомендации по учебно-тренировочному процессу, питанию, личной аналитике и многому другому. ​Начиная с нового сезона, сборные всех возрастов будут проходить подготовку по единой программе. С игроками будут заниматься отдельно — по катанию, специализации по амплуа, составлять индивидуальные планы по физической подготовке, проводить регулярные тесты и мониторинг физической формы. Кандидаты в сборные команды смогут готовиться к главным турнирам по своим возрастам, чемпионатам мира, олимпиаде в течение всего сезона, чтобы к моменту вызова в сборную полностью соответствовать ее критерию", — говорится в сообщении.
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