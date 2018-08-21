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Кержаков рассказал о своем дебюте в сборной России U-18
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Кержаков рассказал о своем дебюте в сборной России U-18 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной России U-18 Александр Кержаков рассказал о своем дебюте, во время которого российская команда обыграла Испанию со счетом 2:1, передает Sport24.
"Я благодарен ребятам за то, что они постарались выполнить те требования, которые им предъявлял тренерский штаб. Они постарались выдержать тот темп и ту модель игры, которые мы им предложили. В первом тайме у наших ворот не было ни одного момента, за исключением стандартного положения, после розыгрыша которого мы и пропустили гол. Это случилось из-за потери концентрации на доли секунды.
Во втором тайме мы дали нескольким ребятам отдохнуть, потому что по регламенту матча мы могли сделать достаточное количество замен. Дали поиграть всем футболистам, которые есть в заявке. Те игроки, которые вышли на замену, тоже проявили себя хорошо, выполнили тренерскую установку и воспользовались теми моментами, которые были созданы. Мы забили два гола, выиграли матч", — поделился экс-форвард.
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