Ещё
Как команда «Чемпионата» победила ФК «Александра» на турнире 6x6 — в фотообзоре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как команда «Чемпионата» победила ФК «Александра» на турнире 6x6 — в фотообзоре 

Чемпионат.com 3 часа назад
ФК «Чемпионат» обыграл ФК «Александра» (2:0) в рамках чемпионата Москвы по футболу 6х6 и одержал седьмую победу в семи матчах турнира, имея разницу мячей 59:12.
Фоторепортаж подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Алёной Сахаровой.
Чемпионат.com: последние новости
Сборная России победила в двух матчах на отборочных чемпионата мира по Overwatch «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Университатей» и вышел в плей-офф квалификации ЛЕ Юношеская сборная России обыграла Польшу на чемпионате Европы
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Олимпиада оказалась на грани отмены4
ЦСКА поплатился за переход бывшего «наркомана»7
Новый тренер «бросил» Медведеву94
Российский биатлонист изменил родине82
Жена Мамаева пожаловалась на «колхозный» Краснодар123
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение