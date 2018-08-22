Как команда «Чемпионата» победила ФК «Александра» на турнире 6x6 — в фотообзоре

ФК «Чемпионат» обыграл ФК «Александра» (2:0) в рамках чемпионата Москвы по футболу 6х6 и одержал седьмую победу в семи матчах турнира, имея разницу мячей 59:12. Фоторепортаж подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Алёной Сахаровой.