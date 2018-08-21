Поддержи ФК «Чемпионат» в чемпионате Москвы по футболу

Команда спортивного портала «Чемпионат» 21 августа проведёт заключительный матч группового этапа в чемпионате Москвы по футболу 6х6. Соперником нашего клуба станет ФК «Александра», игроки которой представляют сборную России по пляжному футболу. Игра начнётся в 19:45 на поле в «Парке Дружбы» в Москве на улице Фестивальная, д.4Б.

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В чемпионате Москвы по футболу 6х6 принимает участие 8 команд. На групповом этапе после шести туров «Чемпионат» занимает первое место, одержав шесть побед и набрав 18 очков с разницей мячей 57 — 12.