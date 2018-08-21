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Хиддинк может возглавить молодежную сборную Китая
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Хиддинк может возглавить молодежную сборную Китая 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
По сообщениям наших китайских коллег, есть вероятность, что Гус Хиддинк на следующей неделе возглавит молодежную сборную Китая. Слухи об этом ходят с начала июля.
Главная задача, которая будет стоять перед командой: попасть на Олимпиаду-2020 в Токио. 71-летний голландец ранее работал с «Анжи» и сборной России. Также он тренировал «Челси», "Реал", «Валенсию», ПСВ, сборные Голландии Турции, Австралии и Кореи. С голландской и корейской сборными он занимал четвертое место на чемпионате мира, на Евро-2008 со сборной России он дошел до полуфинала. (Александр БОБРОВ)
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