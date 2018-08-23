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Экс-тренер сборной России Хиддинк может возглавить сборную Колумбии
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Экс-тренер сборной России Хиддинк может возглавить сборную Колумбии 

Вести.Ru 11 минут назад
Фото: Вести.Ru
Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддник является главным претендентом на пост наставника сборной Колумбии. Голландский специалист может сменить нынешнего тренера Хосе Нестора Пекермана.
Действующий контракт аргентинца, который на минувшем чемпионате мира в России довел Колумбию до 1/8 финала, рассчитан до 31 августа. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на sport.es, готовить к следующему чемпионату мира колумбийскую команду будет уже Хиддинк.
Напомним, что именно под руководством Хиддинка футболисты российской сборной добились своего лучшего результата на чемпионатах Европы, завоевав бронзовые медали. Это произошло в 2008 году.
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