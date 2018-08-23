Экс-тренер сборной России может возглавить национальную команду Колумбии

По информации sport.es, Хиддинк может сменить на посту нынешнего тренера Хосе Пекермана . Его контракт заканчивается 31 августа.

Как сообщают СМИ, именно голландский специалист будет готовить колумбийскую сборную к чемпионату мира — 2022 в Катаре.

Хиддинк работал в «Челси» в сезоне-2016/16, а также возглавлял сборные России, Турции и Южной Кореи, а также тренировал "Реал" , «ПСВ», «Бетис» и «Фенербахче».

Под его руководством российская национальная команда завоевала бронзу на чемпионате Европы в 2008 году.

Ранее сообщалось, что на товарищеском матче России и Чехии ожидается аншлаг.