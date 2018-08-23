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Экс-тренер сборной России может возглавить национальную команду Колумбии
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Экс-тренер сборной России может возглавить национальную команду Колумбии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший тренер сборной России по футболу голландец Гус Хиддинк может возглавить национальную команду Колумбии, сообщает "Советский спорт".
По информации sport.es, Хиддинк может сменить на посту нынешнего тренера Хосе Пекермана. Его контракт заканчивается 31 августа.
Как сообщают СМИ, именно голландский специалист будет готовить колумбийскую сборную к чемпионату мира — 2022 в Катаре.
Хиддинк работал в «Челси» в сезоне-2016/16, а также возглавлял сборные России, Турции и Южной Кореи, а также тренировал "Реал", «ПСВ», «Бетис» и «Фенербахче».
Под его руководством российская национальная команда завоевала бронзу на чемпионате Европы в 2008 году.
Ранее сообщалось, что на товарищеском матче России и Чехии ожидается аншлаг.
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