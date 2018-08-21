Хиддинк может возглавить молодёжную сборную Китая

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может возглавить молодёжную сборную Китая, сообщает Titan Sports Plus.

Сообщается, что на следующей неделе Китайская футбольная ассоциация объявит о назначении нового главного тренера сборной U21. С большой долей вероятности им станет Хиддинк. Перед тренерским штабом голландского специалиста будет стоять задача выйти на Олимпиаду-2020 в Токио.

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под руководством 71-летнего тренера национальная команда стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года. Также Хиддинк работал тренером сборных Нидерландов, Турции, Австралии и Южной Кореи.