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Хиддинк может возглавить молодёжную сборную Китая
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Хиддинк может возглавить молодёжную сборную Китая 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: News.ru
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может возглавить молодёжную сборную Китая, сообщает Titan Sports Plus.
Сообщается, что на следующей неделе Китайская футбольная ассоциация объявит о назначении нового главного тренера сборной U21. С большой долей вероятности им станет Хиддинк. Перед тренерским штабом голландского специалиста будет стоять задача выйти на Олимпиаду-2020 в Токио.
Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под руководством 71-летнего тренера национальная команда стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года. Также Хиддинк работал тренером сборных Нидерландов, Турции, Австралии и Южной Кореи.
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