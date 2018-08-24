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Хиддинк может возглавить сборную Колумбии
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Хиддинк может возглавить сборную Колумбии 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Капитал страны
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может возглавить национальную команду Колумбии. Известный голландский специалист может подписать с южноамериканцами контракт сроком на четыре года с задачей подготовки сборной к выступлению на следующем чемпионате мира, сообщает Sport.es.
Напомним, ранее сборную Колумбии возглавлял Хосе Пекерман. Но после минувшего «мундиаля» наставник отказался продлевать контракт с командой и сейчас является главным претендентом на пост нового главного тренера Аргентины.
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