Хиддинк может возглавить сборную Колумбии 

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может возглавить национальную команду Колумбии. Известный голландский специалист может подписать с южноамериканцами контракт сроком на четыре года с задачей подготовки сборной к выступлению на следующем чемпионате мира, сообщает Sport.es.
Напомним, ранее сборную Колумбии возглавлял Хосе Пекерман. Но после минувшего «мундиаля» наставник отказался продлевать контракт с командой и сейчас является главным претендентом на пост нового главного тренера Аргентины.
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