Тренер сборной Аргентины: «Нужно обновить состав команды»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони объяснил вызов в команду большого числа молодых игроков.

"Я считаю, что нужно обновить состав команды. Настало время довериться молодёжи", — цитирует тренера пресс-служба сборной Аргентины. «В ближайших играх мы планируем просмотреть как можно большее количество игроков. В молодёжной сборной всегда найдутся те, кто способен помочь основной.

Икарди, Мартинес, Симеоне — игроки невероятного уровня. Мауро дольше других находится в статусе топ-игрока, но помочь сборной могут все. Мы доверяем каждому».