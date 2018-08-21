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Тренер сборной Аргентины: «Нужно обновить состав команды»
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Тренер сборной Аргентины: «Нужно обновить состав команды» 

Евро-футбол.Ру 21 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони объяснил вызов в команду большого числа молодых игроков.
"Я считаю, что нужно обновить состав команды. Настало время довериться молодёжи", — цитирует тренера пресс-служба сборной Аргентины. «В ближайших играх мы планируем просмотреть как можно большее количество игроков. В молодёжной сборной всегда найдутся те, кто способен помочь основной.
Икарди, Мартинес, Симеоне — игроки невероятного уровня. Мауро дольше других находится в статусе топ-игрока, но помочь сборной могут все. Мы доверяем каждому».
Ранее Скалони объявил состав команды на ближайшие товарищеские матчи. В нём не оказалось капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
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