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Тренер сборной Аргентины не знает, вернется ли Месси
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Тренер сборной Аргентины не знает, вернется ли Месси 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Soccer News
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони не знает, вернется ли Лионель Месси в национальную команду. Новый капитан «Барселоны» не был вызван в сборную на товарищеские матчи с Гватемалой (7 сентября) и Колумбией​ (12 сентября).
— Я беседовал с ним. Я знал, что это будут все обсуждать, все хотят услышать об этом, — сказал Скалони на пресс-конференции. — Мы побеседовали, и после этого разговора он не вызван на ближайшие два матча. Мы не говорили о том, что произойдет в будущем. Мы знем, что он для нас значит, посмотрим, что будет дальше.
У нас хорошие взаимоотношения, это была хорошая беседа, мы были предельно открыты. Он не вызван на ближайшие игры, что будет дальше, посмотрим.
Месси играет за сборную Аргентины с 2005 года. На его счету 128 матчей и 65 голов.
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