АПОЭЛ победил «Астану» в Лиге Европы, «Севилья» оказалась сильнее «Сигмы»

«Астана» не сумела победить АПОЭЛ в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча состоялась в Никосии (Кипр) на стадионе «ГСП» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал бразильский защитник кипрского клуба Кажу, отличившийся на 79-й минуте.

В других матчах плей-офф квалификации Лиги Европы «Севилья» на выезде оказалась сильнее «Сигмы Оломоуц» (1:0), «Судува» дома сыграла вничью с «Селтиком» (1:1), «Карабах» в гостях уступил «Шерифу» (0:1), «Мальмё» на своём поле упустил победу над «Мидтьюлланном» (2:2).

Ответный игры команды проведут 30 августа. Победители противостояний выйдут в групповой этап Лиги Европы. Расписание матчей турнира можно посмотреть на «Чемпионате».