Сборная России поздравила Дзюбу с юбилеем

Сборная России на странице во «ВКонтакте» поздравила с днем рождения нападающего национальной команды и "Зенита" Артема Дзюбу. Сегодня, 22 августа, форварду исполняется 30 лет.

Дзюба дебютировал за сборную России в 2011 году в игре против Греции (1:1), а первый мяч в составе национальной команды забил в 2014-м в ворота Лихтенштейна (4:0). В общей сложности он провел за сборную 28 матчей, забив 14 мячей, три из них — на чемпионате мира-2018.

Артем Дзюба: «Во мне пылает огонь. И будет пылать!» //

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