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Сборная России поздравила Дзюбу с юбилеем
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Сборная России поздравила Дзюбу с юбилеем 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Фото: Кубанские Новости
Сборная России на странице во «ВКонтакте» поздравила с днем рождения нападающего национальной команды и "Зенита" Артема Дзюбу. Сегодня, 22 августа, форварду исполняется 30 лет.
Дзюба дебютировал за сборную России в 2011 году в игре против Греции (1:1), а первый мяч в составе национальной команды забил в 2014-м в ворота Лихтенштейна (4:0). В общей сложности он провел за сборную 28 матчей, забив 14 мячей, три из них — на чемпионате мира-2018.
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