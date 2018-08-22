Ещё
Игнашевич посетил тренировку ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игнашевич посетил тренировку ЦСКА 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич посетил тренировку своей бывшей команды, которая проходила сегодня, 22 августа, на базе в Ватутинках.
Посмотрев занятие, он пообщался с игроками и тренерами первой команды.
Напомним, этим летом Игнашевич завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб молодежной команды «армейского» клуба.
Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 года. В составе столичной команды он пять раз становился чемпионом России, по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА в сезоне-2004/05. С 2002 года вызывался в сборную России, с которой стал обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы — 2008, а также дошёл до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.
Чемпионат.com: последние новости
Сборная России победила в двух матчах на отборочных чемпионата мира по Overwatch «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Университатей» и вышел в плей-офф квалификации ЛЕ Шведы выиграли юношеский чемпионат Европы по гандболу
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский биатлонист изменил родине
Новый тренер «бросил» Медведеву
«То, что он жив, уже хорошо»
Навка прокомментировала аннулирование своих мировых рекордов в фигурном катании
Юбилей героя нашего времени
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
00:37
Медведева ответила на обвинения в предательстве
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение