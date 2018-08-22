Игнашевич посетил тренировку ЦСКА 

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич посетил тренировку своей бывшей команды, которая проходила сегодня, 22 августа, на базе в Ватутинках.
Посмотрев занятие, он пообщался с игроками и тренерами первой команды.
Напомним, этим летом Игнашевич завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб молодежной команды «армейского» клуба.
Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 года. В составе столичной команды он пять раз становился чемпионом России, по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА в сезоне-2004/05. С 2002 года вызывался в сборную России, с которой стал обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы — 2008, а также дошёл до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.