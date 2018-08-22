Игнашевич посетил тренировку ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич посетил тренировку своей бывшей команды, которая проходила сегодня, 22 августа, на базе в Ватутинках.

Посмотрев занятие, он пообщался с игроками и тренерами первой команды.

Напомним, этим летом Игнашевич завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб молодежной команды «армейского» клуба.