Для занятий спортом — в парк!

Мой Калининград. В Калининграде парке имени Ю. Гагарина состоялись тренировки по гандболу и футболу.

Об этом в Калининграде сегодня, 22 августа 2018 года, сообщила пресс-служба городской администрации, не уточнив дату (период) события.

Известно лишь, что тренировки по гандболу проводили: тренер Вадим Петросян, мастер спорта по гандболу Дмитрий Зайцев и вице— президент федерации гандбола Калининградской области Александр Ястремский.

Участниками спортивного мероприятия стали ребята от 8 до 15 лет, которые ждали эту тренировку с середины лета, когда на этой площадке перед ними играли чемпионы России по гандболу среди юношей 2005 года рождения — воспитанники СШОР по игровым видам спорта города Протвино Московской области.

Перед началом занятий ребятам рассказали о правилах игры в гандбол. Затем началась тренировка, в ходе которой они отработали элементы игры, а после сыграли в гандбол.

«Я и мои коллеги были приятно удивлены желанием детей играть в гандбол. Сначала мы им дали элементарные упражнения по отработке приёма и передачи мяча, затем парные упражнения в движении с завершением броском и в завершении поиграли. Кто-то из них имел баскетбольные навыки, кто-то не имел никаких и видел гандбольный мяч впервые, но все старались выполнять указания наставников и даже показывали командную игру. Игра всех захватила своим темпом и динамикой.

Я считаю, что проект «Спортивные выходные» очень полезен для выявления подростков, предрасположенных по своим данным к определенным видам спорта», — прокомментировал Александр Ястремский.

Сразу после окончания игры в гандбол на площадке началась тренировка по футболу, которую провели тренеры Алексей Енин и Юрий Хусиянов. После построения, тренеры подели ребят на две группы и стали обучать правилам и технике владения мячом, в том числе жонглированию, а затем подростки сыграли в футбол в своих возрастных группах.

После окончания игры юные спортсмены подбежали к тренерам и организаторам с вопросом, что будет в следующие выходные и когда опять пройдет тренировка по футболу.

Как заявлено, тренировки на площадках по месту жительства с участием квалифицированных тренеров очень востребовано и проводятся на постоянной основе.

26 августа, с 11 часов, на площадке парка имени Гагарина в Калининграде пройдут соревнования по городошному споту. С 12 часов — открытая тренировка и показательные выступления по тхэквондо.