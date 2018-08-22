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Для занятий спортом — в парк!
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Для занятий спортом — в парк! 

Мой Калининград 47 минут назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде парке имени Ю. Гагарина состоялись тренировки по гандболу и футболу.
Об этом в Калининграде сегодня, 22 августа 2018 года, сообщила пресс-служба городской администрации, не уточнив дату (период) события.
Известно лишь, что тренировки по гандболу проводили: тренер Вадим Петросян, мастер спорта по гандболу Дмитрий Зайцев и вице— президент федерации гандбола Калининградской области Александр Ястремский.
Участниками спортивного мероприятия стали ребята от 8 до 15 лет, которые ждали эту тренировку с середины лета, когда на этой площадке перед ними играли чемпионы России по гандболу среди юношей 2005 года рождения — воспитанники СШОР по игровым видам спорта города Протвино Московской области.
Перед началом занятий ребятам рассказали о правилах игры в гандбол. Затем началась тренировка, в ходе которой они отработали элементы игры, а после сыграли в гандбол.
«Я и мои коллеги были приятно удивлены желанием детей играть в гандбол. Сначала мы им дали элементарные упражнения по отработке приёма и передачи мяча, затем парные упражнения в движении с завершением броском и в завершении поиграли. Кто-то из них имел баскетбольные навыки, кто-то не имел никаких и видел гандбольный мяч впервые, но все старались выполнять указания наставников и даже показывали командную игру. Игра всех захватила своим темпом и динамикой.
Я считаю, что проект «Спортивные выходные» очень полезен для выявления подростков, предрасположенных по своим данным к определенным видам спорта», — прокомментировал Александр Ястремский.
Сразу после окончания игры в гандбол на площадке началась тренировка по футболу, которую провели тренеры Алексей Енин и Юрий Хусиянов. После построения, тренеры подели ребят на две группы и стали обучать правилам и технике владения мячом, в том числе жонглированию, а затем подростки сыграли в футбол в своих возрастных группах.
После окончания игры юные спортсмены подбежали к тренерам и организаторам с вопросом, что будет в следующие выходные и когда опять пройдет тренировка по футболу.
Как заявлено, тренировки на площадках по месту жительства с участием квалифицированных тренеров очень востребовано и проводятся на постоянной основе.
26 августа, с 11 часов, на площадке парка имени Гагарина в Калининграде пройдут соревнования по городошному споту. С 12 часов — открытая тренировка и показательные выступления по тхэквондо.
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