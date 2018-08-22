В Калининграде пройдут бесплатные тренировки с фитнес-тренерами

Персональные тренировки и групповые занятия по различным видам фитнеса пройдут 26 августа с 17.00 до 20.30 на спортивной площадке парка «Южный».

В программе:

17.00 до 18.00 все желающие могут пройти тестирование на определение физических качеств и функциональных возможностей, получить от специалистов консультации по правильному питанию и самостоятельным тренировкам;18.00 — 18.10 — торжественное открытие мероприятия.18.10 — 18.25 — общая разминка;18.30 — 19.30 — персональные и групповые тренировки с тренерами.19.30 — 20.10 — тренировка по стретчингу и йоге.

Предварительные заявки на участие и подробная информация по тел. : 924033, 89062307406 (Контактное лицо — Оксана Гузенко).