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Попов вызван в сборную Болгарии
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Попов вызван в сборную Болгарии 

Советский спорт 3 часа назад
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов получил вызов в сборную Болгарии, сообщает официальный сайт клуба.
В сентябре Болгария проведет два матча в новом турнире — Лиге наций, где она попала в третью группу дивизиона C вместе со Словенией, Норвегией и Кипром.
6 сентября команда сыграет со Словенией в Любляне, а 9 сентября примет Норвегию в Софии.
Напомним, 30-летний Попов является капитаном сборной Болгарии. С 2007 года он провел за национальную команду 74 матча и забил 14 голов.
В нынешнем сезоне после возвращения из аренды в «Рубине» Попов принял участие в четырех матчах «Спартака» и забил один гол.
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