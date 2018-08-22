Попов вызван в сборную Болгарии

В сентябре Болгария проведет два матча в новом турнире — Лиге наций, где она попала в третью группу дивизиона C вместе со Словенией, Норвегией и Кипром.

6 сентября команда сыграет со Словенией в Любляне, а 9 сентября примет Норвегию в Софии.

Напомним, 30-летний Попов является капитаном сборной Болгарии. С 2007 года он провел за национальную команду 74 матча и забил 14 голов.

В нынешнем сезоне после возвращения из аренды в «Рубине» Попов принял участие в четырех матчах «Спартака» и забил один гол.