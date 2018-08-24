«Уфа» проиграла «Рейнджерс» в матче Лиги Европы

Российская «Уфа» в гостях уступила шотландскому «Рейнджерс» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

Единственный мяч был забит после углового — колумбийский форвард Альфредо Морелос пробил головой, вратарь уфимцев Александр Беленов отразил мяч перед собой, но англичанин Коннор Голдсон был первым на добивании.

Ответный матч состоится в России 30 августа.

"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Ранее в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» дома переиграл норвежский «Мольде» (3:1).

Ответная игра «Уфы» и «Рейнджерс» состоится 30 августа в столице Башкортостана.

Лига Европы. Раунд плей-офф. "Уфа" (Уфа, Россия) — «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) — 0:1 Голы: 0:1 — Голдсон, 41