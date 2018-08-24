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«Уфа» проиграла «Рейнджерс» в матче Лиги Европы
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«Уфа» проиграла «Рейнджерс» в матче Лиги Европы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российская «Уфа» в гостях уступила шотландскому «Рейнджерс» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
Единственный мяч был забит после углового — колумбийский форвард Альфредо Морелос пробил головой, вратарь уфимцев Александр Беленов отразил мяч перед собой, но англичанин Коннор Голдсон был первым на добивании.
Ответный матч состоится в России 30 августа.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Ранее в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы санкт-петербургский «Зенит» дома переиграл норвежский «Мольде» (3:1).
Ответная игра «Уфы» и «Рейнджерс» состоится 30 августа в столице Башкортостана.
Лига Европы. Раунд плей-офф. "Уфа" (Уфа, Россия) — «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) — 0:1 Голы: 0:1 — Голдсон, 41
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